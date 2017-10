Freudenstadt Sound der grünen Insel erklingt

Freudenstadt-Dietersweiler. Bei dem Konzert in der Reihe "Lauter Kultur in der Mühle" gibt es auch schwäbischen Whisky, geschmorte Lammkeule und nach irischer Art gebrautes Bier, frisch aus dem Holzfass gezapft. Dies kündigen die Organisatoren Heidrun und Markus Beilharz für ihre Konzertveranstaltung mit "The Stokes" am Samstag, 21. Oktober, im Holzfachzentrum in der Lautermühle an.

"The Stokes" ist eine der erfolgreichsten irischen Musikgruppen im deutschsprachigen Raum. Zwei Jahre nach ihrem ersten Auftritt in der Lautermühle feiert die Band ein Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt sie Konzerte. Dies wird nun mit dem Gastspiel in der Lautermühle gefeiert.

"The Stokes" versprechen auch im Jubiläumsjahr unverwechselbaren authentischen Irish Folk. Freundlich und sanft führen die drei Barden auf eine Entdeckungsreise durch die grüne Insel an die Klippen von Moher, den Wild Atlantic Way, in Cafés und Pubs. Guinness und die höflichen, freundlichen und manchmal auch etwas kauzigen Inselbewohner sind in Erinnerungen an den eigenen Inseltrip präsent oder machen Lust auf Irland.