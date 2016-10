Freudenstadt Sonntag ist am Sonntag in Hochform

Freudenstadt. Dass er in Freudenstadt kein Unbekannter ist, war spätestens zu diesem Zeitpunkt zu erkennen. Von Anfang an zog Sonntag das Publikum mit dem Programm "100 Jahre Christoph Sonntag" in seinen Bann. So folgte im Sekundentakt Episode auf Episode mit humorvollen Pointen. Anspielend auf frühere Zeiten meinte Sonntag: "Brutal, was heute noch passiert" und legte forsch los. Er machte nicht Halt vor der Diskussion zu den Mautgebühren, die er als "Riesenscheiß" wertete.

Dann war der Brexit Thema, zu dem Sonntag sein Bedauern ausdrückte, seien doch die Engländer äußerst wohl erzogene Fußballfans, er liebe ihr Essen und im Urlaub braun gebrannte englische Frauen.

Als Kulisse hatte der Künstler seine "sonntägliche" Gag-Werkstatt gewählt, aus der er immer wieder neue Requisiten hervorzauberte. So hielt er beispielsweise in der rechten Hand einen Ständer mit dem Konterfei von Günther Oettinger und in der linken eins von Winfried Kretschmann. Täuschend echt gelang es ihm, die Stimmen beider Politiker zu imitieren und einen Dialog zu entwickeln, der nicht spritziger hätte sein können.