Freudenstadt Snowboarder-Crew auf Entdeckungsreise

Der Titel "Patamama" setzt sich aus den Worten Patchamama und Patata zusammen. Patchamama ist der indigene Begriff für "Mutter Erde", Patata das spanische Wort für Kartoffel. "Das heißt, wir sprechen von der erdigen Mutter der Kartoffeln", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Film begleitet die Suche nach neuen Möglichkeiten im Schwarzwald und darüber hinaus das Snowboarden. In der Sprache des Kartoffelpacks hört sich das so an: "Auf der erbitterten Suche nach der Mutter aller Kartoffeln begeben wir uns auf ein groteskes Abenteuer in die Tiefen des Schwarzwaldes und darüber hinaus." Das Ergebnis ist ein Film, in den wenig Geld, dafür aber umso mehr Leidenschaft, Aufwand und Geduld gesteckt wurde.

Gefilmt und geschnitten ist der Film von Max Wildenmann, die Crew, das Kartoffelpack, besteht aus Philipp Scherzinger, Robert Wildenmann, Karsten Ade, Benedikt Baur, Dominik Versl, Ilja Kunz und Matze Vogt.