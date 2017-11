Freudenstadt Sieben Rektorenstellen offen

Kreis Freudenstadt. Dies teilte das Büro des Landtagsabgeordneter Timm Kern (FDP) am Mittwoch mit. Es ist das Ergebnis von Kerns Anfrage an das Kultusministerium nach unbesetzten Lehrer- und Rektorenstellen.

Auch in diesem Jahr habe der Landtagsabgeordnete "viele Rückmeldungen über Unterrichtsausfall" an den Schulen im Landkreis Freudenstadt bekommen und deshalb beim Kultusministerium den Stand unbesetzter Stellen für das Schuljahr 2017/18 abgefragt.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) meldete in ihrer Antwort vier offene Stellen an Grund,- Haupt- und Werkrealschulen, eine an einer Gemeinschaftsschulen sechs an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie 4,8 an beruflichen Schulen. Alle Stellen für das laufende Schuljahr könne das Land hingegen an Realschulen und Gymnasien besetzen.