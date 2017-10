Freudenstadt Senior fährt mit zwei Promille gegen Container

Loßburg. Wie die Polizei mitteilt, informierten Zeugen die Polizei in Freudenstadt und das Rote Kreuz, dass ein Autofahrer in der Unteren Schulstraße in Loßburg rückwärts gegen einen Altglascontainer gefahren war. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Dabei seien der Container und das Auto beschädigt worden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten die deutlich verwaschene Aussprache des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.