Freudenstadt Seltene Klangkombination überzeugt

Karl Echle gestaltete den musikalischen Auftakt und spielte auf der Riegerorgel von der Empore herab das Vivace aus einer Orgelsonate. Danach servierten Karl Echle und Péter Vámosi den Zuhörern gemeinsam mit dem Konzert c-Moll für Posaune und Orgel von Georg Philipp Telemann einen musikalischen Leckerbissen. In den vier facettenreichen Sätzen Grave, Allegro, Andante und Vivace zeigten die beiden hervorragenden Künstler, wie gut die musikalische Kombination des tiefen Blechblasinstruments und der Orgel harmoniert. In sowohl andächtigen wie auch temperamentvollen und von virtuoser Spiellaune geprägten Teilen zeigten die beiden Musiker ihre Meisterklasse auf ihren Instrumenten.

Während das getragene Andante noch von vielen lethargischen und stimmungsvollen Passagen durchzogen war, beeindruckte im fulminanten Schlussteil ein virtuoses Musikfeuerwerk, in dem Péter Vámosi seine besondere Klasse auf der Posaune in den Vordergrund stellte. Mit einer weiteren Orgelkomposition von Justin Heinrich Knecht beendete Echle den ersten Teil des Konzerts. "Thema mit vier Veränderungen" war das Musikstück überschrieben, in dem die vielen klanglichen Möglichkeiten der Orgel meisterhaft aufgeführt wurden.

Mit der eigenwilligen und modernen Fantasie "Legende der Heiligen Philomena" von Zóltan Kollonay, in der auf musikalische Art und Weise die Geschichte der Heiligen Philomena von Rom erzählt wurde, beeindruckten und verblüfften die beiden Musiker die Konzertgäste in der Kirche gleichermaßen.

Die zeitgenössische Komposition faszinierte weniger durch Harmonie, sondern vielmehr durch einen ausdrucksstarken Streifzug durch die Lebensgeschichte der Heiligen Philomena, der Patronin aller Kinder, der werdenden Mütter und aller Gefolterten und Gefangenen, die am Ende in Rom einen Märtyrertod starb. Ein weiteres Glanzlicht setzte der Kantor der Taborkirche mit der Orgelsonate Nr. 1 in f-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Interpretation wurde begeistert mit Zwischenapplaus bedacht. Nach dem Konzert spendeten die Zuhörer erneut großen Beifall. Die beiden Musiker gaben eine Zugabe.