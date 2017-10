Freudenstadt Selbst in der Freizeit unter Druck

Hanna Döttling begrüßte die Gäste und führte durch das Programm. Der Referent, Andreas Malessa, ist evangelisch-freikirchlicher Theologe und viel gefragter Fachreferent. Das Thema seines Vortrags lautete "Wer schneller lebt, ist eher fertig." Zu viele Aufgaben müssten zu schnell von zu wenigen Menschen erfüllt werden. Erwartungsdruck von Mitmenschen im beruflichen und privaten Bereich setzten jedem zu, selbst in der Freizeit stünden die meisten unter Druck, so der Referent. "Warum setzen wir uns dem Stress aus?", fragte er und antwortete, dass Stress die Steigerung des Selbstwertgefühls bedeute und die Bringschuld beeinflusse sowie den Gedanken an die Endlichkeit ins Vergessen rücke.

Malessa findet bei König David wertvolle Hinweise. "Meine Zeit steht in deinen Händen" (Psalm 31,16) bedeute, dass jedes Lebensalter eine von Gott geschenkte Zeit beinhaltet. Das Genießen schöner, unbezahlbarer Dinge wie Naturerlebnisse oder Begegnungen mit Menschen machten das Leben wertvoll. Perfektionismus, Konkurrenzdenken, vermeintliche oder tatsächliche Erwartungen machten das Leben schwer, so der Referent. Malessa riet, über Probleme offen zu sprechen, auch mal Nein zu sagen und die Bringschuld zu reduzieren, denn "Freiräume gibt es nur für ›Freiräumer‹". Der Mensch als Ebenbild Gottes könne sein Selbstwertgefühl daraus beziehen, dass er von Gott geliebt und angenommen wird.