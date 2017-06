Freudenstadt Seit 25 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe

Freudenstadt. Gospel heißt "Gute Nachricht". Und von der wird beim Gottesdienst gesungen wie gesprochen. Gospel ist voller Rhythmus, Freude und ermutigender Kraft für die Höhen und Tiefen des Lebens. Die Besucher singen füreinander und miteinander, dazu gibt es bebilderte Berichte aus dem Leben der Menschen in Kenia.

Bereits ab 10.30 Uhr ist der Verein an diesem Tag mit einem Informationsstand vor der Stadtkirche präsent. Bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst erhalten Interessierte Einblick in die Vereinsarbeit und die einzelnen Hilfsprojekte. Der Förderkreis Kenia Freudenstadt wurde als ökumenische Initiative am 22. März 1992 gegründet mit dem Ziel der Förderung von Hilfsprojekten in Kenia, um die teilweise menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Waisen- und Straßenkinder zu verbessern. Es werden wichtige und sinnvolle Projekte im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe angegangen, umgesetzt und fortlaufend unterstützt. Ausbildung, medizinische und sozialdiakonische Hilfe für Aids-Waisen und Straßenkinder, Übernahme von Schulpatenschaften, Materialhilfe für Schulen, Medikamentenhilfen und Unterstützung von Kleinbauern sind nur einige der Projekte in Kenia.

Aktuell wurde nach Rückkehr mehrerer Vereinsmitglieder von einer Projektreise nach Kenia im Februar 2017 (wir berichteten) wegen der großen Dürresituation kurzfristig ein Hungerhilfe-Notprogramm für besonders Hilfsbedürftige aufgelegt.