Freudenstadt Sechs Grauwölfe erkunden Bärenpark

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Betreiber des Tierparks habe über die Macher der Vox-Sendung "Hund Katze Maus" Kontakt mit dem Wolf- und Bärenpark aufgenommen, sagt Rüdiger Schmiedel, Geschäftsführer der Stiftung für Bären. Er war dabei, als die Tiere transportiert wurden.

Der Betreiber des Parks habe festgestellt, dass er die Tiere nicht artgerecht halten könne, zumal es Spannungen im Rudel gab. Der Vater der Tiere wurde deswegen in den anderen Wolf- und Bärenpark nach Worbis in Thüringen gebracht. Ein Spezialist aus Österreich habe die Tiere mit einem Betäubungsgewehr narkotisiert, allerdings seien die letzten beiden Exemplare so aufgeregt gewesen, dass sie nur schwer zu betäuben gewesen seien, erzählt Bernd Nonnenmacher, der Leiter des Bärenparks.

Auch die Ankunft gestaltete sich schwierig, denn die verängstigten Tiere wollten anfangs gar nicht die Transportboxen verlassen, sagt Schmiedel. "Das war ihre Höhle, da wollten sie drinbleiben." Dann wird er zum Einsatz gerufen: Ein Wolf ist zwischen den Hauptzaun und den Elektrozaun geraten. Er hat einen Schlag bekommen und will dem Elektrozaun nun nicht mehr zu nahe kommen. Einen anderen Weg ins Gehege gibt es aber nicht. Zu dritt versuchen die Mitarbeiter, das Tier aus seiner Lage zu befreien.