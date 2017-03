Freudenstadt Schwierige Suche nach Hebammen

Freudenstadt. Ohne Hebammen keine Entbindungsstation – Krankenhäuser sind von diesem Berufszweig abhängig. In manchen Regionen Deutschlands und auch in Baden-Württemberg müssen Geburtenstationen mittlerweile Frauen ablehnen, die mit Wehen vor der Tür stehen, wenn es noch nicht so akut scheint. In Stuttgart beispielsweise soll das immer wieder vorkommen.

Doch wie sieht es in Freudenstadt aus? Droht hier auch ein Engpass? Tatsächlich sind derzeit nicht alle Hebammenstellen besetzt, eine Ausschreibung läuft aktuell. "Es sind knapp elf Vollzeitstellen im Plan, davon sind derzeit neun Vollzeitstellen besetzt. Mit diesen Stellen sind die Dienste abgesichert, aber selbstverständlich sind wir bestrebt, die vakanten Stellen so bald wie möglich zu besetzen", sagt Cornelia Schreib, Pressesprecherin der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH. Die KLF sagt ganz offen, dass es nicht so einfach ist, neue Hebammen zu finden. "Ohne Zweifel bewegen wir uns hier in einem enger werdenden Markt, was sicherlich auch der abnehmenden Attraktivität des Hebammenberufs und – üblicherweise – einer Bindung der Damen an die Region geschuldet ist. Die vakanten Stellen sind nicht so leicht zu besetzen." Trotzdem gebe es durch die Schließung von Geburtenstationen in der näheren Umgebung mit Sicherheit Hebammen, "für die Freudenstadt interessant sein dürfte". Selbstbewusst heißt es weiter: "Wir sind sicher, dass wir durch interne Maßnahmen, ein gelebtes Qualitätsmanagement und eine aktive Ansprache von Hebammen keine gravierenden Engpässe in Freudenstadt haben werden."

Eine weitere gute Nachricht: Frauen mussten in Freudenstadt noch nicht abgewiesen werden. "Aufgrund eines Engpasses bei den Hebammen wurde nach Auskunft von Jürgen Schulze-Tollert (Chefarzt der Frauenheilkunde, Anm. d. Red.) noch keine werdende Mutter abgewiesen", so die Pressesprecherin, die sogar die Werbetrommel rührt: "Grundsätzlich sind alle schwangeren Frauen, die ihr Kind in Freudenstadt zur Welt bringen möchten, im Krankenhaus Freudenstadt herzlich willkommen. Wenn wir jemanden nicht aufnehmen können, geschieht das aus medizinischen Gesichtspunkten beziehungsweise im Sinne der werdenden Mutter und des/der Kinder."