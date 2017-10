Freudenstadt Schweizer Autorin zu Gast im Subiaco-Kino

Der Familienroman spielt in England und Afrika. An ihrem 25. Geburtstag verliebt sich die wohlbehütete Jane Penrose in den Globetrotter Dave Baxter. Die beiden träumen vom Glück, heiraten und werden Eltern von zwei Mädchen. Während einer totgeschwiegenen Ehekrise segelt Dave an einem stürmischen Frühlingsabend aufs Meer hinaus. Danach wird sein zerschelltes Boot gefunden, nicht aber seine Leiche. Unglaubliche Zufälle und Begegnungen spannen sich von Kenia nach Cornwall und zurück.

Priska M. Thomas Braun verknüpft das Leben von fünf Frauen zu einem Roman, der sich über drei Generationen und zwei Kontinente spannt und sein Geheimnis erst auf den letzten Seiten preisgibt.

Die Autorin ist in Basel geboren und aufgewachsen. Sie lebte und arbeitete in der französichen Schweiz, Australien, Cornwall, Israel, Kenia und Italien. Von 1988 bis 2013 war sie Journalistin und als Redakteurin bei einer der größten Wochenzeitungen der Schweiz für die Region Basel und Jura verantwortlich. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Basel und hält sich regelmäßig in Cornwall und im Schwarzwald auf.