Freudenstadt Schwarzwaldrundfahrt mit zwei Dampfloks

Die Rundfahrt beginnt am Tübinger Hauptbahnhof etwa um 9.30 Uhr beziehungsweise etwa um 10.30 Uhr in Horb. Ab Rottweil (etwa 9.20 Uhr) verkehrt ein Flügelzug. Zusteigehalte gibt es jeweils noch in Rottenburg (etwa 9.45 Uhr) sowie in Oberndorf ( etwa 9.40 Uhr) und Sulz (etwa 9.55 Uhr).

In Horb werden die beiden Zugteile vereinigt, und nach kurzer, aber steigungsreicher Fahrt wird Eutingen im Gäu erreicht. Nach stetiger Bergfahrt überquert der Zug vor Freudenstadt in kurzen Abständen den Kübelbach-, den Stockerbach und den Ettenbachviadukt.

Weiter geht es größtenteils talwärts über die Kinzigtalbahn ins badische Hausach, wobei auch noch der imposante Lauterbachviadukt überquert wird und der Zug durch zahlreiche Tunnel fährt. Während des Aufenthalts in Hausach zum Wasserfassen können die Fahrgäste entweder einen kleinen Stadtbummel unternehmen oder die Modellbahnanlage gegenüber dem Bahnhof besuchen, wo unter anderem ein Modell der Schwarzwaldbahn im Maßstab 1:87 zu sehen ist.