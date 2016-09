Freudenstadt Schwarzwald Musikfestival 2017

Das 20. Schwarzwald Musikfestival 2017 findet vom 19. Mai bis 6. Juni statt. Das Festivalprogramm werde wieder zahlreiche Highlights bieten, so Intendant Mast. Das Workshop-Programm "Kinder entdecken Klassik" werde fortgeführt und weiter ausgebaut. Der Ausblick verspreche "berührende Erlebnisse mit internationalen Künstlern". Es bewege sich dabei zwischen Konzerten, Entertainment, Familienkonzerten und Kinderprogramm. Die stilistischen Schwerpunkte seien erneut Klassik, Jazz und Weltmusik. Zum Vorverkaufsstart am 1. Advent soll das Programm des 20. Schwarzwald -Musikfestivals 2017 mit Flyer und Programmbuch erscheinen. Es werde beim Adventskonzert des Hauses Bareiss in der Christuskirche in Mitteltal vorgestellt.

Kreis Freudenstadt. Ein positives Fazit zogen Kuratoriumsvorsitzender Hermann Bareiss und Intendant Mark Mast am Freitag in der 10. Kuratoriumssitzung in Baiersbronn-Mitteltal. Die Runde tagte auf dem Morlokhof des Hotels Bareiss. Die zahlreichen namhaften Kuratoren des Schwarzwald Musikfestivals, allesamt Unternehmer und Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Tourismus und Kultur, nahmen mit großer Freude die Berichte über das "Rekordfestival 2016" entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dabei war ferner der Verwaltungsratsvorsitzende, Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald.

Solistenpreis geht an Martin Schmitt