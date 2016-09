Freudenstadt Schuljahr beginnt mit zwei fünften Klassen

Insgesamt sind an der Werkrealschule rund 335 Schüler auf 15 Klassen verteilt. Für noch nicht Deutsch sprechende Kinder gibt es eine Vorbereitungsklasse, in der die Kinder intensiven Deutschunterricht erhalten. Nachdem zum Ende des vergangenen Schuljahrs fünf Lehrkräfte die Werkrealschule verlassen hatten, kamen zu Beginn des neuen Schuljahrs fünf neue Pädagogen an die Werkrealschule. Peter Laschinger bleibt weiterhin Schulleiter.

Wie die Schule meldet, gibt es auch in diesem Jahr ein umfangreiches Ganztagsangebot mit Sport-, Spiel- und Kreativangeboten. Im Bereich der Ganztagsangebote dürfen sich die Schüler auch wieder um den Schulgarten hinter dem Gebäude und die Tiere der Schule kümmern. Außerdem gibt es zusätzliche Lernzeiten, in denen die Schüler Zeit zum vertiefen des Stoffs und bearbeiten von Lernangeboten haben.

Die erste Schulwoche endet am heutigen Freitag mit dem Schulanfangsgottesdienst in der Stadtkirche. Dieser Gottesdienst wurde bereits am Ende des vergangenen Schuljahrs innerhalb der Projekttage von einer Gruppe von Schülern geplant und wird von ihnen auch gestaltet.