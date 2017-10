Freudenstadt Schuhkartons voller Freude und Hoffnung

Kreis Freudenstadt. Mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Versöhnungskirche Loßburg fiel der offizielle Startschuss. Regionalleiter Stefan Schmid gab Einblicke in die Arbeit von "Weihnachten im Schuhkarton", heißt es in einer Pressemitteilung der Initiatoren.

Seit über 20 Jahren werden Kinder weltweit durch die jährliche Geschenkaktion erreicht. Auch in diesem Jahr ruft der Träger der Aktion, das christliche Werk Geschenke der Hoffnung, wieder dazu auf, mit einem Geschenkkarton mehr als einen Glücksmoment für bedürftige Kinder zu bewirken. Die Päckchenspenden können bis zum 15. November an verschiedenen Stellen im Kreis Freudenstadt abgegeben werden.

"Der Grundgedanke der Aktion ist es, durch einen einzelnen Schuhkarton Glaube, Hoffnung und Liebe für Kinder rund um den Globus greifbar zu machen", so Sammelstellenkoordinatorin Susanne Brieskorn. Verteilt werden die Päckchen in diesem Jahr unter anderem in der Ukraine, Serbien, Montenegro und der Mongolei. Überreicht werden sie von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen, die dafür ein Berichtswesen einhalten müssen.