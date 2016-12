Freudenstadt Schuhe gestohlen: 38-Jähriger verurteilt

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, am 14. Juli gegen 17 Uhr in einem Alpirsbacher Geschäft ein Paar Herrenschuhe im Wert von 49,95 Euro entwendet zu haben. Dies sei als Diebstahl zu verurteilen, verlas die Staatsanwältin in der Anklageschrift.

Amtsgerichtsdirektor Michael Groß gab dem Angeklagten Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das stimme nicht, an Genaues könne er sich jedoch nicht mehr erinnern, sagte er in gebrochenem Deutsch. Außerdem sei er an jenem Tag angetrunken gewesen.

Mehr Licht in die Geschehnisse brachte eine Schuhverkäuferin. Sie sei auf den Angeklagten, den sie als Täter eindeutig identifizierte, bereits aufmerksam geworden, als sich dieser vor dem Laden lautstark mit einem anderen Mann unterhalten habe. Daraufhin sei er mit einer auffällig gelben Plastiktüte in das Geschäft gekommen und habe nach Herrenschuhen gefragt. Der Mann sei ihr gleich suspekt vorgekommen, und deshalb habe sie ihn im Auge behalten.