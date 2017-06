Freudenstadt Schriftsteller im Dreierpack

Freudenstadt. Gleich drei Schriftsteller lesen am Donnerstag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr in der Arkadenbuchhandlung am Marktplatz in Freudenstadt aus ihren Werken. Es sind Walle Sayer, Matthias Kehle und Signe Sellke. Walle Sayer und Matthias Kehle gehören zum Organisationsteam der Literaturtage Nordschwarzwald, die im September zum sechsten Mal stattfinden. Als Schriftsteller sind sie außerdem weithin bekannt.