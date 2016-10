Freudenstadt Schönheiten aus aller Welt

Freudenstadt. Gefiederte Schönheiten aus aller Welt können am kommenden Wochenende, 8. und 9. Oktober, in der Turn- und Festhalle in Freudenstadt bewundert werden. Der Vogelzuchtverein Freudenstadt und Umgebung zeigt mit Tieren aus Australien, Südamerika, Afrika, Asien und Europa einen interessanten Querschnitt durch die bunte Vogelwelt und gibt Informationen zur Herkunft, Haltung, Ernährung oder Zucht einheimischer und fremdländischer Arten.