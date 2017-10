Freudenstadt Schnelles Internet in jeden Kuhstall?

Laut Dieter Bischoff (Freie Wähler) seien einige Gemeinden im Ostkreis schon einen Schritt weiter mit ihren Planungen und hätten bereits Zuschussbescheide. "Lässt sich das lösen", wollte er wissen. Die Einigkeit unter den Kommunen zum aktuellen Fahrplan würde er deshalb bestenfalls mit einem "Jein" beschreiben. Jürgen Deller konnte "nicht empfehlen", aus dem Kreisverbund auszusteigen, das System sei technisch fein austariert. Die tkt und der Kreis wollen nun prüfen, wie sich das unter einen Hut bringen lässt. Walter Trefz (Grüne) regte an, auf der Backbone-Trasse gleich Leerrohre für Stromleitungen mitverlegen zu lassen. Die Zukunft des Autos sei elektrisch, man brauche die Straßen nicht zweimal aufzureißen. Laut tkt würden Infrastrukturprojekte wie das Backbone-Netz bekannt gemacht, um genau so was zu vermeiden.

Rückert mit hohem Puls

Laut Bärbel Altendorf-Jehle brauche bald "jeder Milchviehbetrieb" schnelles Internet, weshalb sie anregte, "parallel auszuschreiben". Ernst Wolf (FDP) trieb den Puls des Landrats noch mal sichtlich nach oben mit seiner Bemerkung: "Wir bewegen uns viel zu langsam. Eine Aufholjagd ist angesagt." Die Frage sei nicht, "wie machen wir’s", die Frage müsse lauten: "Wie machen wir’s schneller?" Vier Jahre sei für viele Betrieb zu lang, wenn es in vier Jahren überhaupt zu schaffen sei. Flexiblere Lösungen müssten her, Lückenschlüsse dort sofort erfolgen, wo es einfach umzusetzen sei. Es gebe ja auch vier private Anbieter, die was beitragen könnten. Rückert warnte, jetzt noch mal einen "Schnitt" zu machen, das koste bloß noch mehr Zeit. Dass Unternehmen schneller als die öffentliche Hand seien, bezweifelte er. Seine Gespräche mit der Telekom seien "sehr interessant" gewesen. Auch als Privatperson ist er genervt: "Die Familie Rückert wartet seit einem Jahr auf einen neuen Anschluss." Am Ende der Debatte änderte sich im Kern nichts am Fahrplan: Er wurde bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen.