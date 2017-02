Freudenstadt Schmid hat Durststrecke überstanden

Aktuell hat die Firma Schmid rund 1200 Mitarbeiter weltweit, 400 davon in Freudenstadt. Da Geschäftsbereiche zurückgeholt wurden, habe es den Standort Freudenstadt nicht so hart getroffen beim Stellenabbau. Schmid sagt, er sei vor allem über Fluktuation und zumeist sozialverträglich erfolgt. "Aber Spaß macht das nicht", so der Chef. Die Geschäftsführung habe aber auch viel gelernt, etwa, "wie sehr die Kunden uns schätzen". Auch die Mitarbeiter hätten "toll mitgezogen". Dabei sei es nicht einfach gewesen, die Motivation hoch und die Spezialisten an Bord zu halten.

Aber es habe sich gelohnt, zu kämpfen und auch privates Geld von der Familie ins Unternehmen zu stecken. Die Kostenstruktur sei jetzt so, dass Schmid sie "durchfahren" könne, die Unternehmensfinanzierung in Kürze so ausgerichtet, "dass wir für die nächsten drei bis fünf Jahre aufgestellt sind", so Schmid. Die Rückkehr in die Gewinnzone bezeichnet der Chef als "großen Schritt". Auch 2017 soll ein gutes Jahr für die Gruppe werden.

Das Unternehmen habe sich auch neue Standbeine geschaffen, hat vier Sparten, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun zu haben scheinen: Elektronik, Photovoltaik, Automatisierungstechnik und Energiespeicher-Systeme. Auf den zweiten Blick gibt es durchaus eine gemeinsame Basis: Für alle Geschäftsbereiche werden Maschinen benötigt, die mit Nassprozess-Chemie arbeiten. "Es gibt viele Synergieeffekte durch das Know-how, das dazu gebraucht wird", so Christian Schmid. Die Überschneidungen betrügen 60 Prozent, egal ob der Kunde nun Handy-Displays, Leiterplatten, Stromspeicher oder Solarmodule herstellt. So sei das Unternehmen, das als Metallgießerei begonnen und das im Lauf der 153-jährigen Firmengeschichte rund 450 Patente angemeldet hat, nicht mehr so sehr von einem Zweig abhängig und könne auch Schwankungen regionaler Märkte besser ausgleichen. Der Mix aus Märkten und Geschäftsfeldern sei nun "ausgeglichen und stabil".

Mega-Stromspeicher

Währen das Solargeschäft ein "Dauerläufer" sei, setzt die Gruppe auch auf Wachstumsmärkte. Elektronik sei stark im Aufwind, etwa durch das große Thema "autonomes Fahren". Die Nachfrage nach ganz neuartigen Leiterplatten für Hochfrequenz-Technik und neuen Chips werde steigen, dabei komme es auf Zuverlässigkeit und Qualität an, weniger auf den Preis. "Wenn man mit 200 auf der Autobahn unterwegs ist und die Hände im Nacken entspannt verschränkt hat, muss das funktionieren", sagt Schmid.

Chancen sieht das Unternehmen auch in der Automatisierungstechnik durch die "Industrie 4.0" und der Speichertechnik für Strom, um die Energie aus Wind und Sonne puffern zu können. Schmid tüftelt an Batterien auf Basis von Chemikalien, die mit Akkus für den Hausgebrauch nichts gemein haben: Zellen so groß wie amerikanische Kühlschränke für das Wohnhaus mit Solaranlage oder vom Kaliber eines Hochsee-Containers, die sich modular miteinander verbinden lassen, um ganze Fabriken mit Strom zu versorgen. Es gehe um Megawatt-Kapazitäten. Die Speichertechnik für die Energiewende existiere bereits. Jetzt arbeite Schmid daran, sie so effizient zu machen, dass sie sich wirtschaftlich lohne. Ziel sei es, eine Batteriefertigung in Freudenstadt aufzubauen.

Am Ende des Rundgangs zeigt Christian Schmid die Tüftler-Bereiche des Werks. Rund 200 Mitarbeiter seien bei Schmid in Grundlagenforschung und Entwicklung tätigt, darunter Chemiker und Maschinenbau-Ingenieure. Die meisten haben ihren Arbeitsplatz in Freudenstadt. "Sie dürfen hier auch mal durchgeknallte Ideen ausprobieren", so der Chef. Scheitern erlaubt, um aus Fehlern zu lernen. Konsequenzen aus den vergangenen vier Jahren will auch die Geschäftsführung ziehen. Nie wieder wolle sich Schmid so abhängig von einer Sparte machen. Aber die Krise habe auch ihre guten Seiten gehabt: "Die Photovoltaikbranche hat eine komplette Marktbereinigung erlebt", sagt Schmid. "80 Prozent unserer Mitbewerber gibt es nicht mehr. Das war der positive Effekt".