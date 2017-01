Freudenstadt Schlitterpartie vor Hauptbahnhof

Warum das so ist, erklärt Roland Kortz, Pressesprecher der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg. "Teilweise koordinieren wir die Winterdienst-Einsätze mit unseren eigenen Mitarbeitern, teilweise mit Auftragsfirmen. Das gilt für die ganze Bundesrepublik. Alles mit eigenen Mitarbeitern zu stemmen, ist einfach nicht machbar. Im Bereich Freudenstadt haben wir zum Beispiel so eine Auftragsfirma mit dem Winterdienst beauftragt. Bei entsprechenden Wetterverhältnissen wird die Firma alarmiert und muss ausrücken, um die vertraglich festgelegten Gebiete zu bearbeiten."

Probleme auch voriges Jahr

Dazu gehöre auch der Hauptbahnhof in Freudenstadt, allerdings sei die Firma am Donnerstag nicht ausgerückt; warum, wisse man bei der Bahn aktuell noch nicht. Man habe aber Kontakt zur Firma aufgenommen. Sollten sich solche Ausfälle häufen, will die Bahn Konsequenzen daraus ziehen. Dabei ist das keine neue Situation. Bereits voriges Jahr gab es ähnliche Probleme am Hauptbahnhof. "Damals hatten wir eine andere Firma beauftragt, mit der es nicht geklappt hat. Deshalb haben wir uns für einen anderen Anbieter entschieden", erklärt Kortz.