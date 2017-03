Freudenstadt. Durch weggeschleuderte Steine ist am Freitagabend in der Wallstraße ein Ford Fiesta beschädigt worden. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf etwa 700 Euro. Sie sucht nach Zeugen. Das Auto stand zwischen 18.10 und 20.50 Uhr auf dem Schotterparkplatz beim Getränkemarkt am Stadtbahnhof. Die Polizei geht davon aus, dass die Steine von einem fahrenden Auto weggeschleudert wurden. Durch den Steinschlag entstanden Lackschäden auf der Motorhaube und kleine Splitterschäden an der Windschutzscheibe. Zeugen können sich an das Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441/ 53 60, wenden.