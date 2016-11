Freudenstadt Schlaufuchstage: Kleine Entdecker forschen und experimentieren

Drinnen ging es ebenfalls wuselig, aber ruhiger und konzentrierter zu. Dort zeigten beispielsweise Ursula Wolf, Chemie-Lehrerin an der Heinrich-Schickhardt-Schule, und ihre Schüler, was passiert, wenn man eine Vitamin-C-Tablette in ein Aquarium plumpsen lässt. Klar, es sprudelt wie verrückt. Aber wenn man die Blubberblasen geschickt mit einem umgedrehten Glas einfängt, kann man mit dem Gas auch mehr machen. Beispielsweise eine Kerze löschen. "Es entsteht nämlich Kohlendioxid", so die Lehrerin. Sie malt ein paar Formeln auf den Block und erklärt, wie Natriumhydrogencarbonat zu Wasser und Kohlendioxid zerfällt. Daniel (16), der den Chemiekurs am Technischen Gymnasium belegt, nickt eifrig. Die Kinder sind begeistert.

Aber auch die Schüler, die die Experimente betreuen, haben was davon. Wenn sie die Vorgänge in einfachen Worten erklären können, dass auch Vier- bis Achtjährige sie verstehen, haben sie es auch kapiert. Einen Raum weiter staunen ein paar Mädchen nicht schlecht, wie viele Bücher so dünne Eierschalen tragen können, ehe sie zerbrechen. »Das hängt mit der Form des Eis zusammen«, erklärt ihnen Vanessa Strobl von der Luise-Büchner-Schule.

Derlei Experimente mit Aha-Effekt, Bastelwerkstätten und Geschicklichkeits-Parcours gab es reichlich im Kur- und Kongresszentrum. 17 Unternehmen, Schulen sowie Vereine und Institutionen bieten insgesamt 20 Workshops aus den Bereichen Naturwissenschaft und Technik an. Kindergarten-Kinder und Grundschüler können durch Experimente Naturphänomene entdecken. So soll ihr Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik geweckt werden. Spielerische Anreize gibt es genug: Die jungen Entdecker können unter anderem ausprobieren, was mit Schokoküssen im luftleeren Raum passiert, optische Täuschungen erleben, "Raketen-Autos" mit Luftballonantrieb bauen, Parfüm herstellen oder Speiseeis ohne Strom herstellen, weil auch gestoßenes Eis und Salz eine Mischung ergeben, die richtig kalt macht. Die Fliegergruppe Freudenstadt hatte sogar ein richtiges Segelflugzeug in der Halle aufgebaut.