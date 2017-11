Freudenstadt Schauspiel am Himmel der Region

Kreis Freudenstadt. Verantwortlich für die geänderte Zugroute der Tiere sind die Nordwest-Strömung der vergangenen Tage und das schlechte Wetter, erklärt Marc Förschler, Leiter des Fachbereichs Ökologisches Monitoring, Forschung und Artenschutz im Nationalpark. Besonders viele Meldungen über Sichtungen gebe es aus Baiersbronn, Freudenstadt und Loßburg, teilt Nationalpark-Leitung mit.

Schlechtes Wetter zwingt Tiere zu Umwegen

"Im Moment ist die Hochzeit des Kranichzugs. Normalerweise ziehen die meisten Vögel allerdings in einem Streifen von Münster bis Frankfurt nach Südwesten", sagt Marc Förschler. Jetzt fliegen sie gezwungenermaßen über die Pässe an Seibelseckle, Ruhestein, Schliffkopf oder den Kniebis weiter zu ihren Winterquartieren im Mittelmeerraum, vor allem in Frankreich und Spanien. "Der seit Tagen andauernde Nebel in den Hochlagen zwingt sie zur Rast oder sogar Umkehr", erklärt Förschler. "Teilweise irren die Vögel bei solchen Wetterlagen stundenlang herum und versuchen an verschiedenen Stellen, die Mittelgebirgskette zu überqueren."