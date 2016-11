Freudenstadt Schaumparty im Pano

Freudenstadt Auch in diesem Jahr veranstalten das Panorama-Bad und die Kreissparkasse Freudenstadt am Samstag, 26. November, von 21 bis 1.30 Uhr eine feucht-fröhliche Schaumparty. "In diesem Jahr wird die Schaumparty dabei in Kooperation mit SWR3 stattfinden", erklärt Bäderbetriebsleiter Tobias Degout. Die bekannte SWR3-Elchparty ist vor Ort.