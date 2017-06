Freudenstadt Salmonellen: Hektische Tage bei Schinken-Wein

Freudenstadt-Musbach - Hektische Tage bei Schinken-Wein in Musbach: Nach einem positiven Test auf Salmonellen in einer Packung Würfel-Katenschinken startete das Unternehmen vorigen Freitag eine Rückrufaktion – die erste in der 51-jährigen Firmengeschichte. Der Fall scheint geklärt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Wir sprachen mit Anja Hofer-Kohrs, Mitglied der Geschäftsführung.