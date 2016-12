Freudenstadt Sängerin hat neues Album im Gepäck

Freudenstadt-Dietersweiler. Seit den 80er-Jahren steht Anne Haigis für einen künstlerisch und qualitativ hohen Standard in der Musikszene, teilt der Veranstalter mit. Von dem Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckt, arbeitete Haigis im Laufe ihrer Karriere mit dem "United Rock & Jazz Ensemble", Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki, Wolf Maahn und den "Harlem Gospel Singers" zusammen.

Eigene Hits und Titel anderer Musiker

Mit ihrem neuen Live-Album "15 Companions" im Gepäck kombiniert die energiegeladene Sängerin einige ihrer Hits wie "Kind der Sterne" oder "Freundin" mit Titeln anderer Musiker. Dazu zählt "No Man’s Land", ein Song, den Anne Haigis bereits im Verbund mit Tony Carey und Eric Burdon interpretierte. Mit "viel Schwarz" in der Stimme erkundet die Künstlerin in "Out of the Rain" und "We Danced" die Ecken und Nischen des Gospel.