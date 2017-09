Freudenstadt Rund 6000 Zuschauer kommen zu Rennen

Die Zuschauer hätten sich entlang der Strecke verteilt, sodass die große Zahl nicht gleich aufgefallen sei, so Carolin Moersch. Beliebt bei den Zuschauern seien übrigens die North-Shore – die Steg-Konstruktion am Steilhang –, der steinige, steile Rock-Garden und der Start- und Zielbereich gewesen.

Mit dieser Besuchermenge habe die Freudenstadt Tourismus auch gerechnet, sagte Carolin Moersch. Immerhin seien sich die Rennen im Chris­tophstal und die andere große Veranstaltung, die Baiersbronn Classic, nicht ins Gehege gekommen.

13 Einsätze verzeichnete der Malteser Hilfsdienst bei den verschiedenen Rennen am Wochenende – darunter auch eine schwerere Verletzung. Infrastrukturell ist wohl noch etwas nachzubessern. So wirkte der Bereich für die Zuschauer am Rock-Garden (auf der Strecke Queens-Garden genannt) noch etwas provisorisch.