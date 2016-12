Freudenstadt Run auf die Böller und Raketen beginnt

Für den Verkauf von Feuerwehrksartikeln gelten für die Händler strenge Vorschriften, die ihnen das Ordnungsamt der Stadt Freudenstadt mitgeteilt hat. So dürfen beispielsweise nicht mehr als 70 Kilogramm Sprengstoff in einem Raum angeboten werden. Die Verkäufer bekommen dafür von den Herstellern genaue Tabellen, auf denen sie ablesen können, wie viel Sprengstoff jeder einzelne Feuerwerkskörper enthält. Allerdings dürfen die Geschäfte mit fortschreitendem Verkauf der Ware auch nachlegen.

Zwei Personen stellt Bauhaus ab, die sich abwechseln und ständig anwesend sind, um den Verkauf zu überwachen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Was nicht verkauft wird, muss an die Hersteller zurückgegeben werden. Wenn heute der Verkauf startet, rechnet Bashke Hayzeray zunächst mit einem großen Andrang. "Die besten Stücke sind gefragt und meist schnell vergriffen", hat er festgestellt.

Die Knallerei an Silvester stößt jedoch bei vielen Menschen, vor allem bei Tierhaltern, auf wenig Verständnis. So fragte zum Beispiel Kreisrat Walter Trefz von den Grünen bei der Kreisverwaltung an, ob sie als untere Naturschutzbehörde das Böllern im Landschaftsschutzgebiet Kienberg in Freudenstadt nicht verbieten kann. Das Zünden von Feuerwerkskörpern beeinträchtige die Tierwelt, vor allem die Fledermäuse, begründete er seinen Vorstoß.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte Pressesprecherin Sabine Eisele vom Landratsamt nach Rücksprache mit Amtsleiter Martin Steudinger vom Bau- und Umweltamt des Landkreises, dass es nach den Vorschriften des Naturschutzgesetzes und der Landschaftsschutzgebietsverordnung für den Kienberg keine Regelungen über die Zulassung von Feuerwerken gebe. Im Klartext heißt das, dass sie nicht verboten sind. Versagungsgründe gebe es in der Regel nicht, zumal Feuerwerk am 31. Dezember und 1. Januar generell erlaubt sei. Nach dem Sprengstoffrecht anzeigepflichtige Feuerwerke würden dem Landratsamt auch gemeldet, so Eisele.