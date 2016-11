Freudenstadt Rückert: "Die Diskussion hat sich gelohnt"

Im Mittelpunkt der Sitzung des Nationalparkrats stand außerdem das Thema Waldmanagement. Die Arbeit beider Arbeitsgruppen wurde vom Rat gelobt. Das Modul Wegekonzept wurde einstimmig freigegeben, das Modul Waldmanagement wird bis zu einer nächsten Sitzung des Nationalparkrats überarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ziel der Wegekonzeption ist eine Verbesserung des bestehenden Wegenetzes, die sowohl den Schutz der Natur als auch das Erleben des Nationalparks für die unterschiedlichen Nutzer ermöglicht. Dafür hat die zuständige Arbeitsgruppe auf Basis von fachlichen Aspekten und unter Einbeziehung aller Interessengruppen ein Grobkonzept als Entscheidungsgrundlage erarbeitet. Um ein möglichst attraktives und benutzerfreundliches Wegenetz zu erreichen, seien auch Anregungen von Gemeinden, Vereinen und Verbänden sowie Bürgern in das Wegekonzept eingeflossen.

Der Ratsvorsitzende, Landrat Klaus Michael Rückert, lobte die Ergebnisse der Arbeitsgruppe: "An diesem Wegekonzept wird sichtbar, wie wichtig die breite Diskussion mit den Gemeinden und den Verbänden, den Naturschutzexperten und der Bürgerschaft war." Es sei durchaus hart, aber immer an der Sache diskutiert worden. "Das hat sich gelohnt." So biete es Besuchern sichere Wege in die schönsten Ecken des Nationalparks und gewährleiste dabei gleichzeitig die Ruhe in ökologisch besonders sensiblen Gebieten.