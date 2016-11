Freudenstadt/Rottweil Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht?

Die Anklage wirft ihm teils schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen vor. Immer wieder soll der gelernte Möbelschreiner seine minderjährige Stieftochter zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Der erste in Einzelheiten geschilderte Tatvorwurf bezieht sich auf einen Tag im Winter 2010/2011.

Damals soll der Mann seiner Stieftochter im elterlichen Schlafzimmer in der Wohnung in Freudenstadt zunächst kinderpornografische Bilder am Computer gezeigt haben. Danach habe er sie gezwungen, ihn oral zu befriedigen. In den folgenden Monaten nutzte der heute 46-Jährige immer wieder die Abwesenheit seiner Ehefrau aus, um sich in ähnlicher Weise an deren Tochter aus erster Ehe zu vergehen. Zum Teil soll es laut Anklageschrift sogar zu versuchtem Geschlechtsverkehr gekommen sein, so auch am 11. Juni 2014, dem Tag der vermutlich letzten Tat. Bei einigen Tatvorwürfen lassen sich die Art der Handlungen sowie ihr konkreter Zeitpunkt nicht mehr genau feststellen, so dass gegenwärtig zum Teil unklar ist, wie alt das Opfer jeweils war. Davon hängt letztlich das Strafmaß ab, sodass die Erste Große Jugendkammer an den insgesamt drei Prozesstagen versuchen wird, die einzelnen Taten zu rekonstruieren.

Zum Prozessauftakt wurde zunächst der Angeklagte nicht öffentlich vernommen. Auch das inzwischen 17-jährige Opfer sagte am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Der Angeklagte verfolgte die Vernehmung per Video in einem Nebenraum.

Zuvor hatten Richter, Staatsanwalt und der Anwalt der Nebenklage beantragt, ihn während der Befragung der Zeugin auszuschließen. Die junge Frau sei aufgrund der Vorfälle schwer traumatisiert und befinde sich noch immer in psychologischer Behandlung. Die Anwesenheit ihres Stiefvaters könne sich nachteilig auf ihre gesundheitliche Verfassung auswirken, argumentierte der Vorsitzende Richter Daniel Scholze.

Der Verteidiger des Mannes sprach sich gegen seinen Ausschluss aus. Seinen Worten war zu entnehmen, dass sein Mandant einen Teil der ihm vorgeworfenen Taten vor Gericht eingeräumt hat, die jedoch teilweise im Widerspruch zu seinen ersten Angaben bei der Polizei und auch zu den Angaben des Opfers stehen. So seien die sexuellen Handlungen "ohne Gewaltanwendung" erfolgt, "wenn nicht sogar in gegenseitigem Einverständnis", so der Verteidiger.

Eheleute sind inzwischen geschieden

Die Eltern der heute 17-Jährigen verfolgten den Prozessauftakt von den Zuschauerplätzen aus. Mit der Mutter des Mädchens war der Angeklagte bis vor Kurzem verheiratet und hat mit ihr eine gemeinsame Tochter, die 2003 geboren ist. Im Jahr 2006 war die Familie aus dem sächsischen Görlitz in den Kreis Freudenstadt gezogen. Die Eheleute sind inzwischen geschieden. Der Prozess wird am Montag, 28. November, um 9 Uhr fortgesetzt.