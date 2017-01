Freudenstadt Rockband "Zahnfee" nimmt neue CD auf

U nser erstes Album nahmen wir in einem professionellen Tonstudio bei Reutlingen auf. Das kostete uns viel Geld. Diesmal versuchen wir die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten, deshalb entsteht alles in Eigenarbeit. Das geht, da wir uns inzwischen das technische Wissen angeeignet haben, um selbst Musik zu produzieren. Die Ausrüstung haben wir uns selbst beschafft oder von Bekannten geliehen. Die "Ferienwerkstatt" Tumlingen wurde uns von dem Architekturbüro Jarcke in Freudenstadt für die Aufnahmen kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier wohnen wir auch für die fünf Tage, in denen wir aufnehmen. Wir können so ohne Einschränkung die Musik machen, die wir wollen, ohne überbordende Technik und können mit dem Endprodukt zufrieden sein. In der "Ferienwerkstatt" nehmen wir die Instrumente auf und später den Gesang im Heimstudio.

Sind für die nächste Zeit Auftritte geplant?

Unser nächstes Konzert findet am 28. Januar zusammen mit der Band "Barfuss" im Jugendzentrum Freudenstadt statt. Außerdem wird es eine Party zur Veröffentlichung des neuen Albums im Frühjahr oder Sommer im Kreis Freudenstadt geben. Wo und wann genau steht allerdings noch nicht fest.

Was lässt sich zum neuen Album sagen?

Unser neues Album heißt "Alles oder nichts" und besteht aus fünf Songs, einer davon ist bereits fertig produziert. Der Name dieses Songs ist »Herzkalt« und auch der Titelsong zum gleichnamigen Film. Unsere Songs handeln von den Facetten des Lebens, wie zum Beispiel vom Tag nach dem feiern ("Der Kater"), sozialen Netzwerken im Internet und deren negativen Seiten ("Asoziales Netzwerk"), wie man aus einem Tief herauskommen kann ("Zurück") oder davon, aufzustehen, etwas zu unternehmen und einen Unterschied zu machen ("Alles oder nichts").

Wo wird das Album erhältlich sein?

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir die EP (ein Album mit geringerem Umfang, Anm. d. Red.) ins Internet stellen wollen. Ob wir noch eine CD davon pressen lassen, steht noch nicht fest – ist aber unwahrscheinlich. Unserer Erfahrung nach kauft kaum jemand noch CDs. Wir versuchen, immer realistisch zu bleiben. Musik zu machen ist für uns ein Hobby und nicht etwas von dem wir leben müssen. Wir lieben, was wir machen, und wollen damit nicht reich werden.

Warum heißt die Band "Die Zahnfee"?

Wie wir auf den Namen kamen, ist und bleibt ein "Betriebsgeheimnis", allerdings können wir verraten, dass tatsächlich etwas dahinter steckt.