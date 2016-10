Freudenstadt. Das Kindertheater "Kasperles Märchenstunde" aus Crimmitschau macht in Freudenstadt Station. Am Freitag, 28. Oktober, wird die Geschichte von Ritter Rost jeweils um 15 und 16.30 Uhr im Kurhaus gespielt. Der Eintritt kostet sieben Euro. In der Geschichte besucht Ritter Rost den Zirkus in dem vier erstaunliche Fabelwesen auftreten – jeder von ihnen will der Fabelhafteste sein. Als Koks der Drache dann aber das Zirkuszelt und die Unterhosen des Zirkusdirektors in Brand gesetzt hat, soll Ritter Rost zur Hilfe eilen und den Drache Koks bändigen.