Freudenstadt Risiken und Chancen für die Unternehmen

Das Internet ist seit einigen Jahren nicht mehr aus dem Alltag der Menschen wegzudenken. In Zukunft werden allerdings mehr Alltagsgegenstände als Menschen und mobile Endgeräte vernetzt sein, das sogenannte Internet der Dinge, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Das werde vieles verändern, ist sich Jörg Bauer sicher. Damit verbunden seien Veränderungen, die viele Chancen böten, aber auch Risiken für die Unternehmen, die diesen Wandel nicht mitgestalten, so Bauer. Die Produktion werde zunehmend durch das Internet der Dinge geregelt. Unternehmen, die diesen Wandel mitmachten, könnten ihre Umsätze deutlich steigern, da Kundenwünsche personalisierter erfüllt werden können. Allerdings würden dadurch auch neue Kompetenzen in den Unternehmen gebraucht, da es keine Lösungen von der Stange mehr geben werde.

Der gebürtige Huzenbacher und promovierte Wissenschaftler Bauer verdeutlichte anhand von Beispielen aus der Praxis, wie diese Anwendungen in der Produktion heute und morgen aussehen können. Das interessierte und fachkundige Publikum zeigte sich beeindruckt von den vielen neuen Möglichkeiten der Industrie 4.0. Beim anschließenden Stehempfang wurden noch viele angeregte Fachgespräche geführt.