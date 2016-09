Freudenstadt Richter schickt Mann hinter Gitter

Freudenstadt. Die Liste der Anklagepunkte war lang. Auch Fahren ohne Führerschein und ohne Haftpflichtversicherung wurde dem georgischen Asylbewerber vorgeworfen. Der Mann saß mit Fußfesseln auf der Anklagebank und war direkt aus der Justizvollzugsanstalt Rottweil in den Gerichtssaal gebracht worden.

Zwischen dem 31. Oktober vergangenen Jahres bis März diesen Jahres wurde er mehrfach straffällig. Ihm wurden Diebstähle in den Discountern, in Drogeriemärkten und einem weiteren Freudenstädter Geschäft zur Last gelegt. Außerdem entwendete er vor einer Wohnung in Schopfloch zwei Autokennzeichen, um sie für sein Auto zu verwenden und war ohne Führerschein und Haftpflichtversicherung unterwegs. Des Hausfriedensbruchs machte er sich bei einem Discounter strafbar, als er das Geschäft trotz Hausverbots erneut betrat.

Hinzu kam noch eine Anzeige wegen Körperverletzung, weil es vor einem Döner-Imbiss in Freudenstadt zu einer Schlägerei kam, bei dem der Angeklagte einen anderen Mann ins Gesicht schlug und ihm eine Nasenbeinfraktur und Hämatome zufügte. Amtsgerichtsdirektor Michael Gross gab dem Beschuldigten die Möglichkeiten, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Da dieser jedoch große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hatte, stand ihm eine Dolmetscherin zur Seite.