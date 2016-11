Freudenstadt Requiem für sechs Solisten

Freudenstadt. Als Exequien werden die Riten bezeichnet, die anlässlich eines Todesfalls im Sterbehaus, in der Kirche und am Grab vollzogen werden. Diese sind in der Regel von Musik – meist Gesang – begleitet. Ein Teil davon, nämlich der Gottesdienst in der Kirche, ist das Requiem, das von zahlreichen Komponisten mit Musik bedacht wurde.

Heinrich Schütz (1585 bis 1672) komponierte seine Exequien 1635/36 anlässlich des Todes seines Landesvaters Heinrich Posthumus Reuß. Der Fürst hatte noch zu seinen Lebzeiten eine Sammlung von Bibelversen und Liedtexten zusammengestellt, mit denen sein Sarg beschriftet werden sollte. Diese Textsammlung übergab Heinrichs Witwe nach dessen Tod am 13. Dezember 1635 an Schütz, der sie zur Grundlage des ersten Teils der Exequien, der Begräbnis-Messe, nahm. Diese besteht – wie in der lutherischen Kirche üblich – lediglich aus Kyrie und Gloria, denen in diesem Falle aber nicht der alte liturgische Text zugrunde liegt, sondern die deutsch-sprachige Textsammlung.

Dieses erste "Deutsche Requiem" ist für sechs Solisten und Generalbass komponiert. Nach der Predigt über den Text "Herr, wenn ich nur dich habe" (Ps 73,25-26) schloss Schütz als zweiten Teil die doppelchörige Motette über ebendiesen Text an. Zur Beisetzung des Sargs in der Familiengruft erklang als dritter Teil die abschließende Motette über den Lobgesang des Simeon "Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren" (Luk. 2,29-32).