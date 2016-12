Freudenstadt Rentner zahlt Bußgeld für Nötigung

Freudenstadt. So endete eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Freudenstadt. Der Fall: Der Mann hatte sein etwas älteres Fahrzeug am 30. Mai zur Reparatur in eine Autowerkstatt gebracht. Laut Aussage des Juniorchefs des Autohauses gab es Probleme mit der Beschaffung eines Ersatzteils. Es habe extra gefertigt werden müssen. So sei es gekommen, dass das Fahrzeug am Tattag, dem 23. Juni, immer noch nicht repariert war. Der Angeklagte war der Meinung, lange genug gewartet zu haben, und betrat gegen 13 Uhr den Hof des Autohauses, um sein Auto abzuholen und es anderswo reparieren zu lassen. Es kam einem Wortgefecht. Der Rentner wollte mit seinem Auto vom Hof fahren, der Juniorchef stellte sich vier Meter vor den Wagen, um den Kunden daran zu hindern. Nach zwei, drei kurzen Anläufen, in dem der 77-Jährige jeweils nur ein paar Zentimeter nach vorne fuhr, gab er Gas und fuhr laut Anklage direkt auf den Juniorchef zu. Der Mann konnte gerade noch zur Seite springen, wurde aber vom Auto gestreift. Das wertete die Staatsanwältin als Nötigung und fahrlässige Körperverletzung.

Auf Nachfrage von Amtsgerichtsdirektor Michael Gross erzählte der Angeklagte seine Version. Er habe am Tattag telefonisch mit dem Autohaus ausgemacht, sein Fahrzeug unrepariert abzuholen. Als er vom Gelände wegfahren wollte, sei ihm der Juniorchef in den Weg gestanden und habe ihn aufgefordert, den Auftrag über die bisher erbrachten Leistungen am Fahrzeug zu unterschreiben. Er sei zweimal ausgestiegen und habe den Firmenchef aufgefordert, ihm aus dem Weg zu gehen. Der Juniorchef sei dann auf sein Auto zugelaufen und habe gegen seinen Außenspiegel geschlagen. Daraufhin sei er langsam vom Gelände gefahren. Berührt habe er ihn nicht. Die Rechnung des Autohauses habe er am nächsten Tag bezahlt, gab er an.

Anders sah es der Firmenchef. "Er wollte mich über den Haufen fahren", gab er zu Protokoll. Mit der Unterschrift des Auftrages habe er vom Angeklagten lediglich "ein Signal" haben wollen, dass die bisherigen Unkosten beglichen würden. Der Kunde sei mit "vollem Schwung" auf ihn zugefahren und habe ihn am linken Bein erwischt. Am nächsten Tag erstattete er Anzeige bei der Polizei. Zwei Mitarbeiter des Autohauses bestätigten als Zeugen, dass der Angeklagte "mit Vollgas" auf ihren Juniorchef zugefahren sei und dieser gerade noch mit einem Sprung zur Seite ausweichen konnte.