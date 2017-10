Freudenstadt Regionalverband lockert Korsett

Der zuständige Planungsausschuss des Regionalverbands, der am Mittwoch tagte, will die Kommunen verstärkt in die Regionalplanung einbinden. Die Vorgaben im aktuellen Regionalplan stammen aus den Jahren 2000 bis 2004. Seit 2005 gaben sie Städten und Gemeinden in der Region Nordschwarzwald ihre räumliche Entwicklung vor.

Dass diese teilweise zu knapp bemessen war, zeigten zahlreiche Zielabweichungen, wie Verbandsmitglied Rainer Prewo (SPD) in der Sitzung des Planungsausschusses in Pfalzgrafenweiler bemerkte. Er sprach von "dauernden Reibungen mit den Gemeinden". Hauptgrund für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans sind laut Verbandsvorsitzendem Jürgen Kurz und Verbandsdirektor Matthias Proske die Veränderung der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, fortschreitende Globalisierung und ein wirtschaftlicher Strukturwandel.

Kommunen werden stärker eingebunden