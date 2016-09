Freudenstadt Rat fasst den Baubeschluss fürs neue Freibad

Die Architekten sagten, das lasse sich mit einem Netz oder Drahtgeflecht verhindern. Warum das Dach nicht direkt auf die Mauern setzen? "Dann bräuchten wir eine Lüftungsanlage für die Betriebsgebäude", so der Planer. Als sich die Debatte im Kreise drehte, machte der OB einen Kompromiss: Die Architekten planen und kalkulieren eine alternative Dachlösung. Was gebaut wird, soll später entscheiden werden. "Sonst kommen wir heute auf keinen grünen Zweig", so Osswald.

Mit dem Beschluss kann die Stadt jetzt den Bauantrag stellen und die Aufträge ausschreiben. Veranschlagt ist das Freibad mit 4,45 Millionen Euro, das Land hat 850 000 Euro Zuschuss zugesagt. Im Frühjahr 2017 soll der Bau begonnen werden, das Bad zu Pfingsten 2018 in Betrieb gehen.