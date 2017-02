Freudenstadt Rappenpavillon wird Verkaufsbüro

Freudenstadt. Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH hat etwa 6800 Quadratmeter des Rappenareals Anfang Februar von der Firma Jarcke Projekte GmbH, die das Gesamtprojekt entwickelt, erworben. Mit der Planung wurde das Architekturbüro Jarcke in Freudenstadt beauftragt. Dort trafen sich jetzt alle Fachingenieure, um einen Fahrplan für das Großprojekt zu erstellen. Mit den Planungen kann begonnen werden. Derzeit werden auf dem Rappengelände noch die Erschließungsarbeiten erledigt. Wenn die Erschließungssstraße, die von der Rappenstraße abzweigt, fertig ist, kann mit dem Bau begonnen werden.

"Es ist ein spannendes Projekt", sagte Architekt Matthias Jarcke. Es ist eines seiner größten Bauvorhaben, die er mit seinen Büros in Freudenstadt und Mannheim bisher geplant hat. "Lebenslanges Wohnen für alle Altersgruppen" laute das Konzept, erläuterte Frederik Lutz, kaufmännischer Projektleiter der Haus- und Stadtädtebau Wüstenrot, der zusammen mit dem technischen Projektleiter Götz Bender und Verkaufsleiter Holger Finkbeiner zur Besprechung gekommen war. Alle Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen würden barrierefrei geplant. Auch über Ladestationen für Elektrofahrzeuge werde nachgedacht.

Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Freudenstadt, besonders in bevorzugten Lagen wie auf dem Rappenglände mit Blick ins Christophstal, sei nach wie vor groß, erläuterte Finkbeiner. Groß ist in Freudenstadt aber bekanntlich auch die Nachfrage nach bezahlbaren Mietwohnungen. Mietwohnungsbau sei in solch einer Lage nicht möglich und rechne sich nicht, so Finkbeiner. Um günstigen Wohnraum zu schaffen, brauche man ein günstiges Grundstück. Auf einem Gelände wie dem Rappenareal in Hanglage zu bauen, sei wesentlich teurer als auf einer Ebene.