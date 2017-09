Freudenstadt Rabatte auch ohne Sozialleistungen

Laut Petra Weinbrecht, Leiterin des BFS, gibt es für den Bezug dieser Vergünstigungen keine feste Einkommensgrenze. Vielmehr würden meist "Dritte", etwa Schulen oder Sozialarbeiter, Personen oder Familien an die Stadtverwaltung vermitteln, die auf zusätzliche Leistungen angewiesen seien. Derzeit erhalten laut BFS ungefähr 600 Personen in Freudenstadt derartige Vergünstigungen. Die Gesamtkosten dafür lassen sich laut Weinbrecht nur mit großem Verwaltungsaufwand ermitteln. Allein für Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und ähnliche Anlässe beispielsweise hat die Stadt im vergangenen Jahr rund 7450 Euro an Zuschüssen gewährt.

Außerdem verweist das BFS auf den in Baden-Württemberg erhältlichen Landesfamilienpass, der ebenfalls in Freudenstadt zu Vergünstigungen ebendieser Art berechtigt. Diesen Pass beantragen können alle Familien mit mindestens drei Kindern, Alleinerziehende mit mindestens einem Kind, Familien mit einem behinderten Kind sowie alle Familien mit mindestens einem Kind, die bereits Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch erhalten.

Andere Städte koppeln Pässe oft an Wohngeld

Zu den Anträgen der Fraktionen von SPD und Bürgeraktion, mit dem Freudenstadt-Pass ein möglichst niederschwelliges Förderungsangebot zu schaffen, sagt Weinbrecht: "Ich glaube nicht, dass so ein Pass einen niederschwelligeren Zugang bieten würde." Sie erinnert daran, dass sich die Bonuskarten anderer Städte oft an Personen richten, die Wohngeld erhalten.

"Unser Angebot hat nun nicht diesen Namen, aber dafür fangen wir mit unserer Förderung genau da an, wo an Sozialleistungen gekoppelte Zuschüsse aufhören", so Weinbrecht.