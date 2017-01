Freudenstadt. Das Oberlinhaus Freudenstadt bietet eine 160 Unterrichtseinheiten und zwei Praktika umfassende Qualifizierung zum Alltagsbegleiter an. Sie dauert vom 20. Januar bis zum 7. April. Alltagsbegleiter werden in Pflegeheimen eingesetzt. Sie betreuen, aktivieren und motivieren die Heimbewohner bei ihren alltäglichen Tätigkeiten. Das Pflegeweiterentwicklungsgesetz hat die Möglichkeit geschaffen, für den erhöhten Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz zusätzlich Personal einzusetzen. Heimbewohner sollen dadurch mehr Zuwendung und Wertschätzung erfahren, als der Pflegealltag dies ermöglicht. Die soziale Betreuung umfasst Beschäftigungen wie Malen, Basteln, Spielen und Singen, aber auch die Begleitung bei alltäglichen Verrichtungen. Um für diese Aufgaben vorbereitet zu sein, ist die Qualifizierung zum Alltagsbegleiter notwendig. Anmeldeschluss ist am 12. Januar. Weitere Informationen gibt es online unter www.oberlinhaus.fds-schule.de.