Freudenstadt Projektfirma zieht sich aus Hotelprojekt zurück

Drei Restaurants sollen in dem Hotel mit Gesundheitsschwerpunkt und gut 110 Zimmern entstehen, verkündete Karl Grage bei der Vorstellung im Bad Rippoldsauer Kurhaus. Der Wellnessbereich sollte etwa 3500 Quadratmeter groß werden. Die Arbeiten sollen dieses Jahr richtig losgehen, eine Teileröffnung ist für 2018 geplant, hieß es.

Neben dem Umbau der Klinik waren noch andere Veränderungen in Bad Rippoldsau und Schapbach angekündigt worden. So sollte die Villa Sommerberg ins Hotel inte­griert werden und auch ein Sprachinternat in Schapbach sowie die Revitalisierung eines Wohn- und Geschäftshauses und des Kurhauses in Bad Rippoldsau waren im Gespräch. Auch an diesen Plänen habe sich mit dem Rückzug der Grage Baumanagement nichts geändert, sagte Xuexia Schabany.

Der Gemeinderat Bad Rippoldsau-Schapbach wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am Dienstag über die Kündigung der Grage Baumanagement informiert. Weitere Informationen dazu, also etwa auch, ob es bereits einen Nachfolger gibt, gab es aber nicht.

Bürgermeister Bernhard Waidele war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

In der Gemeinde hat es schon Gerüchte über Probleme bei dem Hotelprojekt gegeben, als die Firma angemietete Wohnungen gekündigt hatte.

Derweil wurde gestern das Inventar der Klinik versteigert. Auf mehr als 300 Posten konnte jedermann bei der Auktion in der Schwarzwaldklinik bieten, darunter diverse Gegenstände aus dem Bereich Klinik und Gastronomie.