Kreis Freudenstadt. Der neue Bundesverkehrswegeplan ist gestern im Bundestag verabschiedet worden. Die beiden lokalen Abgeordneten, Saskia Esken (SPD) und Hans-Joachim Fuchtel (CDU), sind zufrieden: Der Wahlkreis sei "ganz dick dabei", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das sei das Ergebnis "einer gemeinsamen Arbeit bis zum Schluss". Die beiden Abgeordneten erklären, zumindest auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur habe sich die Große Koalition für die Bürger in den Landkreisen Calw und Freudenstadt gelohnt. Für den Wahlkreis habe es "unendlich viel zu tun" gegeben, um die Aufwertung der örtlichen Projekte zu erreichen. Die Detailbewertungen seien "eine wahre Erfolgsstory". Erst sei es gelungen, den Freudenstädter Tunnel in den vordringlichen Bedarf heben, dann sei der "Coup mit der Umfahrung Loßburg" gelungen, schließlich schaffte es in letzter Sekunde der Tunnelstrang Richtung Kniebis in die Stufe Planungsrecht. "Der Wettbewerb war groß. Unser Vorteil war, wir haben uns vorher geeinigt und sind mit einer Stimme aufgetreten", so die Abgeordneten. Die Aufstufung der Gäubahn sei "ganz herausragend".