Freudenstadt Profil mit Vorbildcharakter

Freudenstadt-Kniebis. Die Außenstelle der Hartranft-Grundschule ist eine von 36 Schulen in Baden-Württemberg, die das erste Mal mit der Auszeichnung "MINT-freundliche Schule" geehrt wurde. Alle Schulen wurden für ihre MINT-Schwerpunktsetzung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe ausgezeichnet.

Die Ehrung der Schulen in Baden-Württemberg steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK). "Dass erneut so viele Schulen als ›MINT-freundlich‹ ausgezeichnet werden, zeigt den Stellenwert der MINT-Bildung in unserem Land. Den Schulen ist es gelungen, über einen hervorragenden Fachunterricht hinaus den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik einen festen Platz im Schulprofil zu verschaffen. Das hat Vorbildcharakter und motiviert die Schülerinnen und Schüler, ihre naturwissenschaftlich-technischen Interessen zu vertiefen", sagte Gerda Windey, Ministerialdirektorin im Kultusministerium Baden-Württemberg.

Die "MINT-freundlichen Schulen" würden für Schüler, Eltern, Unternehmen sowie die Öffentlichkeit durch die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders unterstützt, so Windey. Bundesweite Partner der Initiative "MINT Zukunft schaffen" zeichnen in Abstimmung mit den Landesarbeitgebervereinigungen und den Bildungswerken der Wirtschaft diejenigen Schulen aus, die bewusst MINT-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess.