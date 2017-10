Freudenstadt Premiere in Musbach

Der Weitinger A-cappella-Chor ist seit über 25 Jahren über die Kreisgrenzen hinaus bekannt und begeistert das Publikum mit seinem abwechslungsreichen Programm, teilt die Narrenzunft mit. Erstmals gastiert das Ensemble im Musbacher Bürgerhaus. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Zunft bewirtet. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und sind erhältlich in Wittlensweiler bei Fehr-Friseure sowie dienstags und donnerstags in der Volksbankfiliale, in Musbach in der Vesperstube Kornscheuer und in Freudenstadt in der Volksbank-Hauptstelle. An der Abendkasse kosten Tickets zwölf Euro.