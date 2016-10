Freudenstadt Preise rauf, aber bessere Verbindungen

In den Ferien wird täglich gefahren. Konkret wird der Ruhestein von Freudenstadt im Zwei- Stunden-Takt angefahren – im Wechsel über Baiersbronn und Schliffkopf. Insgesamt profitiert der Kniebis mit einer Busverbindung mehr am Tag von und nach Freudenstadt.

Geschäftsführer Ludwig Blum von Omnibus Katz: "Dazu wird es auf der Linie zwischen Freudenstadt und Wolfach zeitliche Anpassungen geben. Damit die Buskunden den Zuganschluss in Wolfach besser erreichen."

Auch der Bus zwischen Dietersweiler und Freudenstadt fährt in Zukunft zwei Minuten früher ab –­ damit man die S-Bahn nach Karlsruhe noch erreicht.

Der Spätbus von Horb in Richtung Haigerloch und Sulz hat sich bewährt

Auch gut: Die Spätverbindung ab 19.35 Uhr Freudenstadt Richtung Waldachtal bleibt. Gerd Walter von Schweizer: "Die Resonanz ist bisher nicht überwältigend, aber wir halten das Angebot im zweiten Jahr durch."

Dafür hat sich der Spätbus von Horb in Richtung Haigerloch und Sulz bewährt. Jürgen Lutz von der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen: "Der Bus 19.17 Uhr ab Bahnhof Horb hat sich für Pendler aus Nordstetten und Mühringen bewährt." Dafür ärgert sich Lutz über das Rathaus in Horb: "Seit heute fährt unser Bus wieder über die Scheibenbußstraße in Nordstetten. Die war gesperrt. Der Bauträger, die Stadtverwaltung Horb, hat uns allerdings nicht Bescheid gesagt, dass die Straße früher fertig wurde. Das haben wir aus der Zeitung erfahren."

Die Schüler an Freudenstädter Schulen können sich freuen: Das Bus-Angebot wurde nochmals optimiert. In Zukunft fahren gleich zwei Busse ab 12.50 Uhr von der Realschule am Landratsamt.

Der Bus Richtung Alpirsbach-Hausach wird zum Fahrplanwechsel ab 12.55 Uhr direkt an der Berufsschule starten. vgf-Geschäftsführer Franz Schweizer: "Wir sind glücklich, trotz sinkender Schülerzeiten das Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr deutlich verbessern zu können."