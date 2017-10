Freudenstadt Preise für drei Programm-Kinos in der Region

Region. Die Kinopreise Baden-Württemberg verliehen Staatssekretärin Petra Olschowski und Carl Bergengruen, Geschäftsführer der Filmförderung MFG, am Dienstag. Sie zeichneten insgesamt 57 Spielstätten in Baden-Württemberg aus. Der mit 15 000 Euro dotierten Spitzenpreis geht an die Kinothek in Stuttgart-Obertürkheim. Insgesamt werden 190 000 Euro Prämien und Urkunden kulturell anspruchsvolle Programme im Jahr 2016 vergeben. Prämien für ein "sehr gutes" Jahresfilmprogramm erhielten unter anderem das Kino im Waldhorn (Rottenburg, das Subiaco-Kino mit seinen drei Spielstätten im Kloster Alpirsbach, im Kurhaus Freudenstadt und in der Schramberger Schauburg. Eine Prämie für gute Filmreihen das Scala 1 in Mühlacker. Bergengruen erklärte: "Es freut uns sehr, dass wir wieder so viele baden-württembergische Kinos für ihre engagierte Arbeit im vergangenen Jahr auszeichnen können. Ob mit ausgefallenen Programmideen oder spannenden thematischen Filmreihen, ob mit anspruchsvollen Programmheften oder maßgeschneiderten Events: diese Kinos haben ihr Publikum und unsere Jury gleichermaßen begeistert." Kunststaatsekretärin Petra Olschowski bezeichnete die Kinos als "unverzichtbare Orte der Kultur". Sie böten Orientierung durch eine profilierte Programmauswahl.