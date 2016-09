Freudenstadt Preis für Freudenstädter Weg

Bislang 25 000 Teilnehmer

Auch bei dieser Aktion gab es in den Kfz-Werkstätten wieder mehrere Fachvorträge zu den Themen "Tuning und technische Veränderungen" für ausgewählte Klassen, etwa angehende Kfz-Mechatronikern. In einem Kreativ-Projekt wurden in der Kunstklasse von Fachlehrerin Anke Menze ein Logo für die Aktion entwickelt; es wird fortan für die Aktion auf Plakaten und in Medien zur Verfügung stehen. Ein Unfallauto sowie die ADAC-Ausstellung "Schatten" waren weitere Höhepunkte.

Besonders gewürdigt wurde, dass es die Aktion am Berufsschulzentrum Freudenstadt schon 22 Jahren gibt, jeweils im dreijährigen Rhythmus. Dabei nahmen alle relevanten Jahrgänge mit bisher rund 25 000 jungen Menschen teil.