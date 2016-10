Freudenstadt Polizei: Samurai-Mann keine Gefahr

Zu dieser Einschätzung kommt nach bisherigen Erkenntnissen die Polizei. Warum der Mann die Waffe dabei hatte, sei noch nicht abschließend geklärt. Er hatte bei seiner vorläufigen Festnahme rund 1,3 Promille Alkohol im Blut und konnte zunächst nicht vernommen werden, so Dieter Popp, Pressesprecher der Polizeidirektion Tuttlingen. Er werde aber noch befragt.

Wie berichtet, spielte sich der Vorfall am Montag gegen 15.30 Uhr in der Innenstadt ab. Der Mann war mit dem Schwert auf dem Rücken beim Stadtbahnhof unterwegs. Ein Augenzeuge rief die Polizei. Die Beamten rückten sofort mit drei Streifenwagen-Besatzungen aus. Wenig später entdeckten sie den 30-Jährigen im Stadtgebiet. Bei der Kontrolle sei er den Polizisten gegenüber unflätig und ausfällig geworden, was mehrer Zeugen mitbekommen hätten. Daraufhin wurde er "kurzzeitig in Gewahrsam" genommen. Bei der Durchsuchung im Polizeirevier fanden die Beamten außerdem noch einen Schlagstock.

Der 30-Jährigen, der nach unbestätigten Informationen unserer Zeitung in Freudenstadt wohnt, habe laut Popp aber niemanden angegriffen und dies wohl auch nicht vorgehabt. "Es gibt bislang keine Hinweise auf eine geplante Gewalttat", so Popp. Abgesehen von den Beleidigungen, hätten ihn die Polizisten vor Ort auch nicht als aggressiv erlebt. Der Mann sei nicht einschlägig vorbestraft.